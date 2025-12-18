Рейтинг@Mail.ru
20:27 18.12.2025 (обновлено: 20:46 18.12.2025)
Россия ответит на любые действия по экспроприации активов, заявил Песков
Россия ответит на любые действия по экспроприации активов, заявил Песков
Любые действия по экспроприации российских активов на Западе получат ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков, в мире, украина, киев, euroclear, g7, евросоюз
Россия, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Киев, Euroclear, G7, Евросоюз
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Любые действия по экспроприации российских активов на Западе получат ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что любые действия, связанные с экспроприацией наших активов, получат ответную реакцию", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, рассматривает ли Российская Федерация возможность ответной экспроприации или заморозки активов Запада в РФ.

Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма - от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба", при этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европейском союзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
ЕЦБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЕЦБ не будет поддерживать подстраховку при использовании активов России
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
