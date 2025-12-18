https://ria.ru/20251218/peskov-2063049495.html
Западные демократии не красит их отношение к российским СМИ, заявил Песков
Западные демократии не красит их поведение в отношении российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:13:00+03:00
в мире, дмитрий песков, россия
