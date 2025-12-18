Ведомства попросили выборки по обращениям к прямой линии, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие ведомства инициативно попросили давать им выборку по обращениям граждан к "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Многие ведомства инициативно попросили, не дожидаясь окончания итогов программы, что называется, "онлайн", давать им выборку по их направлению", - сказал он в эфире канала "Россия-24" .

"Это начальный путь маршрутизации, но, тем не менее, это очень помогает тем специалистам, которые вручную это делают", - добавил он.