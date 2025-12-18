Рейтинг@Mail.ru
19:49 18.12.2025
Ведомства попросили выборки по обращениям к прямой линии, заявил Песков
Многие ведомства инициативно попросили давать им выборку по обращениям граждан к "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2025
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Ведомства попросили выборки по обращениям к прямой линии, заявил Песков

Песков: многие ведомства просят давать им выборку по обращениям к прямой линии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие ведомства инициативно попросили давать им выборку по обращениям граждан к "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Многие ведомства инициативно попросили, не дожидаясь окончания итогов программы, что называется, "онлайн", давать им выборку по их направлению", - сказал он в эфире канала "Россия-24".

Песков отметил, что в этом году технологии искусственного интеллекта позволили маршрутизировать обращения по отдельным ведомствам.
"Это начальный путь маршрутизации, но, тем не менее, это очень помогает тем специалистам, которые вручную это делают", - добавил он.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
