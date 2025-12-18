Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил доверие россиян к Путину - РИА Новости, 18.12.2025
19:33 18.12.2025
Песков объяснил доверие россиян к Путину
Песков объяснил доверие россиян к Путину
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил доверием к президенту России Владимиру Путину обращения россиян напрямую к нему, а не к властям... РИА Новости, 18.12.2025
Песков объяснил доверие россиян к Путину

Песков: люди доверяют Путину и обращаются к нему, а не к властям регионов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил доверием к президенту России Владимиру Путину обращения россиян напрямую к нему, а не к властям регионов.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
"Начинаем разбираться. Получается, что просто не обратились к региональным властям, и решение было прямо под рукой, но люди, естественно, предпочитают сначала к Путину. Ну, это доверие президенту и вера в президента", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Пресс-секретарь объяснил, что многие вопросы, которые поступают на прямую линию главы государства, - это не вопросы, а просьбы о помощи.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков рассказал о вопросах, поступающих на прямую линию с Путиным
