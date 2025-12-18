Песков объяснил доверие россиян к Путину

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил доверием к президенту России Владимиру Путину обращения россиян напрямую к нему, а не к властям регионов.

Пресс-секретарь объяснил, что многие вопросы, которые поступают на прямую линию главы государства, - это не вопросы, а просьбы о помощи.