Песков рассказал о графике Путина в следующем году
График президента России Владимир Путина в 2026 году будет активным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
