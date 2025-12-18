Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина к Федеральному собранию - РИА Новости, 18.12.2025
18:47 18.12.2025 (обновлено: 19:00 18.12.2025)
Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина к Федеральному собранию
Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина к Федеральному собранию
2025
Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина к Федеральному собранию

Песков: Путин не определился с точными сроками послания к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не определился с точными сроками своего послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока президент не определился с точными сроками. Как только это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков в интервью "России 24", отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда состоится мероприятие.
Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых мировых политиков
