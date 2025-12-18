https://ria.ru/20251218/peskov-2063029842.html
Песков рассказал о работе России в G20
РФ достаточно активно продолжает занимать свое место в G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
россия
политика
дмитрий песков
большая двадцатка
россия
