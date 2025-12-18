https://ria.ru/20251218/peskov-2063029513.html
Россия изучит итоги консультаций между США, Украиной и ЕС, заявил Песков
Россия изучит итоги консультаций между США, Украиной и ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Россия изучит итоги консультаций между США, Украиной и ЕС, заявил Песков
Москва проанализирует итоги консультаций по теме украинского урегулирования между США, Евросоюзом и Украиной и посмотрит, что дальше, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2025
Россия изучит итоги консультаций между США, Украиной и ЕС, заявил Песков
Песков: РФ изучит итоги консультаций по урегулированию между США, Украиной и ЕС