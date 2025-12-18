https://ria.ru/20251218/peskov-2063028906.html
Россия всегда играет важную роль в глобальной политике, заявил Песков
Россия всегда играет важную роль в глобальной политике, заявил Песков
Россия играла, играет и будет играть важную роль в глобальной политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:42:00+03:00
2025-12-18T18:42:00+03:00
2025-12-18T19:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
россия
россия, дмитрий песков
