Лидеры ЕС концентрируются на воровстве российских активов, заявил Песков
Европейские лидеры концентрируются на возможности воровства заблокированных российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:40:00+03:00
2025-12-18T18:40:00+03:00
2025-12-18T19:26:00+03:00
Лидеры ЕС концентрируются на воровстве российских активов, заявил Песков
