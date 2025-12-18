Рейтинг@Mail.ru
18:38 18.12.2025 (обновлено: 18:59 18.12.2025)
Москва не оставляла без внимания случаи гонения российских СМИ из Европы
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не оставляла без ответа случаи гонения российских журналистов из европейских стран, так будет всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не оставляли без ответа случаи гонения наших журналистов из европейских стран, в ответ мы всегда высылали их журналистов, и будем так делать всегда", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
ЕС внес в санкционный список российских журналистов и аналитиков
МоскваЕвропаРоссияДмитрий Песков
 
 
