https://ria.ru/20251218/peskov-2063027247.html
Москва не оставляла без внимания случаи гонения российских СМИ из Европы
Москва не оставляла без внимания случаи гонения российских СМИ из Европы - РИА Новости, 18.12.2025
Москва не оставляла без внимания случаи гонения российских СМИ из Европы
Россия не оставляла без ответа случаи гонения российских журналистов из европейских стран, так будет всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:38:00+03:00
2025-12-18T18:38:00+03:00
2025-12-18T18:59:00+03:00
москва
европа
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_0:127:2424:1490_1920x0_80_0_0_13d4707a3663013b38932c855ca9628b.jpg
https://ria.ru/20251215/es-2062136865.html
москва
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_135:0:2288:1615_1920x0_80_0_0_dd770bd97cd26a3f4b3fe2147f884166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, европа, россия, дмитрий песков
Москва, Европа, Россия, Дмитрий Песков
Москва не оставляла без внимания случаи гонения российских СМИ из Европы
Песков: РФ не оставляла без ответа гонения российских журналистов из Европы