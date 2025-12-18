https://ria.ru/20251218/peskov-2063025993.html
Путин ночью заслушал доклады по положению дел на фронте, заявил Песков
Президент России Владимир Путин заслушал доклады военачальников по положению дел на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
