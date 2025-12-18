Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о решении многих проблем, касающихся СВО - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 18.12.2025 (обновлено: 18:46 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/peskov-2063025604.html
Песков заявил о решении многих проблем, касающихся СВО
Песков заявил о решении многих проблем, касающихся СВО - РИА Новости, 18.12.2025
Песков заявил о решении многих проблем, касающихся СВО
Очень много системных проблем, касающихся темы СВО, решено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:31:00+03:00
2025-12-18T18:46:00+03:00
дмитрий песков
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2063029842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025
Дмитрий Песков, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков заявил о решении многих проблем, касающихся СВО

Песков заявил о решении многих системных проблем, касающихся СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Очень много системных проблем, касающихся темы СВО, решено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Тема - ред.) СВО тоже была среди лидеров в прошлом году. Разные нерешенные проблемы по обеспечению героев СВО, тех, кто мобилизован, члены их семей и так далее. В этом году это на шестом месте, если брать в целом по стране, на шестом месте. Очень много системных проблем решено", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков рассказал о работе России в G20
Вчера, 18:45
 
Дмитрий ПесковРоссияИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала