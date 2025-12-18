https://ria.ru/20251218/peskov-2063025604.html
Песков заявил о решении многих проблем, касающихся СВО
Очень много системных проблем, касающихся темы СВО, решено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
дмитрий песков
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Песков заявил о решении многих проблем, касающихся СВО
