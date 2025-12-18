https://ria.ru/20251218/peskov-2063025439.html
Песков назвал мессенджер MAX удобным
Песков назвал мессенджер MAX удобным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал мессенджер MAX удобным и отметил, что им пользуется молодежь при написании обращений на прямую линию... РИА Новости, 18.12.2025
