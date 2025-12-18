https://ria.ru/20251218/peskov-2063019511.html
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил - РИА Новости, 18.12.2025
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил
Важно начинать внедрять искусственный интеллект таким образом, чтобы он только помогал, а не вредил, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:20:00+03:00
2025-12-18T18:20:00+03:00
2025-12-18T18:20:00+03:00
общество
искусственный интеллект (ии)
россия
технологии
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:144:3080:1876_1920x0_80_0_0_eda5a85190fb847e9e52f9fbaef7c27d.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2063012953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffd2d754dd31f31240e6eb3ccd0e038d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, искусственный интеллект (ии), россия, технологии, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Искусственный интеллект (ИИ), Россия, Технологии, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил
Песков: важно внедрять ИИ таким образом, чтобы он только помогал, а не вредил