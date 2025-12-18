Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил - РИА Новости, 18.12.2025
18:20 18.12.2025
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил - РИА Новости, 18.12.2025
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил
Важно начинать внедрять искусственный интеллект таким образом, чтобы он только помогал, а не вредил, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина... РИА Новости, 18.12.2025
общество
искусственный интеллект (ии)
россия
технологии
дмитрий песков
владимир путин
общество, искусственный интеллект (ии), россия, технологии, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Искусственный интеллект (ИИ), Россия, Технологии, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил

Песков: важно внедрять ИИ таким образом, чтобы он только помогал, а не вредил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Важно начинать внедрять искусственный интеллект таким образом, чтобы он только помогал, а не вредил, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«

"Очень важно начинать его внедрять таким образом, чтобы он нам только помогал, а не вредил. Сейчас мы видим очень много всего позитивного и полезного", - сказал Песков "Известиям".

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков допустил, что ИИ сможет отправлять вопросы прямой линии в ведомства
Общество Искусственный интеллект (ИИ) Россия Технологии Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала