Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 18.12.2025 (обновлено: 19:32 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/peskov-2063016651.html
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 18.12.2025
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
Среди обращений россиян на прямую линию Владимира Путина преобладают вопросы социального обеспечения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:14:00+03:00
2025-12-18T19:32:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915744502_81:0:3062:1677_1920x0_80_0_0_bb9012591ed64af9b19c5b11317cdaf1.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062493813.html
https://ria.ru/20251217/putin-2062556154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подготовка к программе "Итоги года с Владимиром Путиным"
Подготовка к программе "Итоги года с Владимиром Путиным"
2025-12-18T18:14
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915744502_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_697a340ec498b9e18d455b244702d6ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным

Песков: первое место среди обращений к Путину заняли вопросы соцобеспечения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит прямую линию с гражданами
Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Среди обращений россиян на прямую линию Владимира Путина преобладают вопросы социального обеспечения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии "Известиям".
«

"Вопросы социального обеспечения на первом месте и вопросы, связанные с проблемами, которые могут испытывать наши герои СВО, члены их семей", — сказал он.

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков
16 декабря, 21:43
Он отметил, что в этом году на прямую линию не поступает обращений по неожиданным темам, но изменилось их распределение по степени актуальности.
"Если в прошлом году больше всего было вопросов, связанных со здравоохранением, то в этом году это даже не входит в тройку. Наверное, в пятерку", — заметил представитель Кремля.
При этом нерешенные проблемы по обеспечению бойцов СВО в этом году опустились на шестое место по стране, хотя в прошлом году они занимали лидирующие позиции.
"Очень много системных проблем решено", — констатировал Песков.
Во встрече примут участие как российские, так и иностранные журналисты, в том числе из недружественных стран. Кремль считает нужным давать им возможность видеть и слышать президента России, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Есть компании, которые здесь остались, которые считают необходимым хоть как-то претендовать на то, чтобы отражать российский угол при освещении событий. У кого-то это получается, у кого-то робко получается", — пояснил Песков.
По его словам, Путин готовится к "Итогам года" заранее, но перед эфиром программы всегда наступают "горячие дни". В преддверии прямой линии он задает конкретные вопросы министрам и вице-премьерам, подчеркнул он.
Ранее в четверг Песков сообщил, что подготовка к мероприятию вышла на финальный этап, она шла до глубокой ночи.
Как сообщал Кремль, по состоянию на 12:00 мск от россиян поступило уже 918 тысяч звонков, 328 тысяч СМС-сообщений, 394 тысячи вопросов через MAX, 67 тысяч ММС-сообщений, 238 тысяч обращений через соцсети, 83 тысячи — через сайт и 25 тысяч — через приложение.
В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией президента. Программа под названием "Итоги года" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.
Обратиться к главе государства можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию
17 декабря, 10:19
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала