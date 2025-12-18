В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Среди обращений россиян на прямую линию Владимира Путина преобладают вопросы социального обеспечения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии "Известиям".
«
"Вопросы социального обеспечения на первом месте и вопросы, связанные с проблемами, которые могут испытывать наши герои СВО, члены их семей", — сказал он.
Он отметил, что в этом году на прямую линию не поступает обращений по неожиданным темам, но изменилось их распределение по степени актуальности.
"Если в прошлом году больше всего было вопросов, связанных со здравоохранением, то в этом году это даже не входит в тройку. Наверное, в пятерку", — заметил представитель Кремля.
При этом нерешенные проблемы по обеспечению бойцов СВО в этом году опустились на шестое место по стране, хотя в прошлом году они занимали лидирующие позиции.
"Очень много системных проблем решено", — констатировал Песков.
Во встрече примут участие как российские, так и иностранные журналисты, в том числе из недружественных стран. Кремль считает нужным давать им возможность видеть и слышать президента России, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Есть компании, которые здесь остались, которые считают необходимым хоть как-то претендовать на то, чтобы отражать российский угол при освещении событий. У кого-то это получается, у кого-то робко получается", — пояснил Песков.
По его словам, Путин готовится к "Итогам года" заранее, но перед эфиром программы всегда наступают "горячие дни". В преддверии прямой линии он задает конкретные вопросы министрам и вице-премьерам, подчеркнул он.
Ранее в четверг Песков сообщил, что подготовка к мероприятию вышла на финальный этап, она шла до глубокой ночи.
Как сообщал Кремль, по состоянию на 12:00 мск от россиян поступило уже 918 тысяч звонков, 328 тысяч СМС-сообщений, 394 тысячи вопросов через MAX, 67 тысяч ММС-сообщений, 238 тысяч обращений через соцсети, 83 тысячи — через сайт и 25 тысяч — через приложение.
В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией президента. Программа под названием "Итоги года" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.
Обратиться к главе государства можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru.