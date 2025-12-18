Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили надежду на возрождение двусторонних отношений с США
18:10 18.12.2025 (обновлено: 18:26 18.12.2025)
В Кремле выразили надежду на возрождение двусторонних отношений с США
В Кремле выразили надежду на возрождение двусторонних отношений с США
Москва надеется, что РФ и США удастся приступить к возрождению двусторонних отношений по мере продвижения по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2025
В Кремле выразили надежду на возрождение двусторонних отношений с США

Песков выразил надежду на возрождение двусторонних отношений с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва надеется, что РФ и США удастся приступить к возрождению двусторонних отношений по мере продвижения по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам (РФ и США - ред.) удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений, которые на самом деле находятся в руинах", - сказал Песков "Известиям".
