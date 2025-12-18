https://ria.ru/20251218/peskov-2063014899.html
Вопросов на прямую линию о проблемах героев СВО стало меньше, заявил Песков
Вопросов на прямую линию о проблемах героев СВО стало меньше, заявил Песков
Вопросов на прямую линию о проблемах героев СВО стало меньше, заявил Песков
Напряженная работа по системному решению проблем, которые могут испытывать герои специальной военной операции, дала свои плоды, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2025
россия
Вопросов на прямую линию о проблемах героев СВО стало меньше, заявил Песков
Песков: напряженная работа по системному решению проблем героев СВО дала плоды