Россия и США ведут узкопрофильный диалог по урегулированию, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Диалог между Россией и США ведется, он пока узкопрофильный и относится к украинскому урегулированию, отношения России и США не изменились, но со стороны двух стран появилась политическая воля к диалогу, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Единственное, что в них появилось, и это очень важно, - это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный, это только диалог, который касается украинского урегулирования", - сказал Песков.