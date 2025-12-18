https://ria.ru/20251218/peskov-2063013334.html
Песков назвал вопросы, связанные с проблемами бойцов, важными для Путина
Песков назвал вопросы, связанные с проблемами бойцов, важными для Путина - РИА Новости, 18.12.2025
Песков назвал вопросы, связанные с проблемами бойцов, важными для Путина
Каждый вопрос, связанный с проблемами, которые могут испытывать герои СВО, является важным для президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:04:00+03:00
2025-12-18T18:04:00+03:00
2025-12-18T18:15:00+03:00
политика
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062988070_0:254:2975:1927_1920x0_80_0_0_2a2c84ed7061d99175e043681b2c8581.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2063012953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062988070_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_ebe988d34d3f3c0c619d7d9bcc0d5d1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков назвал вопросы, связанные с проблемами бойцов, важными для Путина
Песков: каждый связанный с проблемами бойцов вопрос является важным для Путина