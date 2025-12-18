https://ria.ru/20251218/peskov-2063012953.html
Песков допустил, что ИИ сможет отправлять вопросы прямой линии в ведомства
Песков допустил, что ИИ сможет отправлять вопросы прямой линии в ведомства - РИА Новости, 18.12.2025
Песков допустил, что ИИ сможет отправлять вопросы прямой линии в ведомства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в следующем году искусственный интеллект сможет отправлять вопросы, поступающие на прямую линию с РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:03:00+03:00
2025-12-18T18:03:00+03:00
2025-12-18T18:03:00+03:00
технологии
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251218/video-2062997496.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков допустил, что ИИ сможет отправлять вопросы прямой линии в ведомства
Песков: в 2026 году ИИ сможет отправлять вопросы прямой линии введомства