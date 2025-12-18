Песков допустил, что ИИ сможет отправлять вопросы прямой линии в ведомства

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в следующем году искусственный интеллект сможет отправлять вопросы, поступающие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, в нужные ведомства.