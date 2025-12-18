Рейтинг@Mail.ru
17:30 18.12.2025 (обновлено: 17:34 18.12.2025)
Песков посетил Гостиный двор, где пройдет прямая линия с Путиным
Песков посетил Гостиный двор, где пройдет прямая линия с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Гостиный двор, где завершается подготовка к программе "Итоги года с Владимиром Путиным"
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
Песков посетил Гостиный двор, где пройдет прямая линия с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Гостиный двор, где завершается подготовка к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало, что программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, пройдет в Гостином дворе.
Песков посетил площадку в четверг вечером, накануне эфира программы. Пресс-секретарь президента в том числе осмотрел зал, в котором Путин будет отвечать на вопросы журналистов и обращения россиян.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Песков: подготовка Путина к "Итогам года" вышла на заключительную стадию
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
 
 
