Песков: подготовка Путина к "Итогам года" вышла на заключительную стадию
13:30 18.12.2025 (обновлено: 14:11 18.12.2025)
Песков: подготовка Путина к "Итогам года" вышла на заключительную стадию
Подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на финальный этап, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на финальный этап, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии", — сказал он журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков
16 декабря, 21:43
Как сообщал Кремль, по состоянию на 12:00 мск от россиян поступило уже 918 тысяч звонков, 328 тысяч СМС-сообщений, 394 тысячи вопросов через MAX, 67 тысяч ММС-сообщений, 238 тысяч обращений через соцсети, 83 тысячи — через сайт и 25 тысяч — через приложение.
В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией президента. Программа под названием "Итоги года" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.
Обратиться к главе государства можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, а также через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и на сайте moskva-putinu.ru.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию
Вчера, 10:19
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
