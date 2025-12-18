https://ria.ru/20251218/peskov-2062905730.html
Песков: подготовка Путина к "Итогам года" вышла на заключительную стадию
Песков: подготовка Путина к "Итогам года" вышла на заключительную стадию - РИА Новости, 18.12.2025
Песков: подготовка Путина к "Итогам года" вышла на заключительную стадию
Подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на финальный этап, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
Песков: подготовка Путина к "Итогам года" вышла на заключительную стадию
Песков: подготовка Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на финальный этап, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии", — сказал он журналистам.
Как сообщал Кремль, по состоянию на 12:00 мск от россиян поступило уже 918 тысяч звонков, 328 тысяч СМС-сообщений, 394 тысячи вопросов через MAX, 67 тысяч ММС-сообщений, 238 тысяч обращений через соцсети, 83 тысячи — через сайт и 25 тысяч — через приложение.
В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией президента. Программа под названием "Итоги года" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.
Обратиться к главе государства можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, а также через чат-бот
на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте
" и "Одноклассники
" и на сайте moskva-putinu.ru
.