Песков призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
13:29 18.12.2025 (обновлено: 13:36 18.12.2025)
Песков призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
Песков призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
Песков призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
Россия призывает все страны региона к сдержанности, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ
2025-12-18T13:29:00+03:00
2025-12-18T13:36:00+03:00
в мире, венесуэла, россия
В мире, Венесуэла, Россия
Песков призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы

Песков призвал не допустить непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия призывает все страны региона к сдержанности, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы призываем все страны региона к сдержанности с тем, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение ситуации вокруг Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизирует международные отношения, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия выступает за нормализацию диалога между США и Венесуэлой, заявил МИД
