Песков призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия призывает все страны региона к сдержанности, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы призываем все страны региона к сдержанности с тем, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение ситуации вокруг Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.