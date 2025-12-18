https://ria.ru/20251218/peskov-2062904956.html
Песков назвал Венесуэлу союзником и партнером России
Венесуэла - союзник и партнер России, стороны постоянно контактируют, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:27:00+03:00
венесуэла
россия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
николас мадуро
венесуэла
россия
