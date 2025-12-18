В Кремле прокомментировали обострение ситуации вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия видит нагнетание ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обострении вокруг Венесуэлы.

"Мы видим нагнетание напряженности в регионе, считаем это потенциально очень опасным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос какова позиция Кремля по поводу обострении вокруг Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.