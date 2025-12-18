Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали обострение ситуации вокруг Венесуэлы
13:26 18.12.2025 (обновлено: 13:32 18.12.2025)
В Кремле прокомментировали обострение ситуации вокруг Венесуэлы
В Кремле прокомментировали обострение ситуации вокруг Венесуэлы
Россия видит нагнетание ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обострении вокруг Венесуэлы. РИА Новости, 18.12.2025
В Кремле прокомментировали обострение ситуации вокруг Венесуэлы

Песков прокомментировал обострение ситуации вокруг Венесуэлы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия видит нагнетание ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обострении вокруг Венесуэлы.
"Мы видим нагнетание напряженности в регионе, считаем это потенциально очень опасным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос какова позиция Кремля по поводу обострении вокруг Венесуэлы.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла попросила СБ ООН принять меры из-за агрессии США
04:19
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизируют международные отношения, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы
03:34
 
