В Кремле прокомментировали обострение ситуации вокруг Венесуэлы
В Кремле прокомментировали обострение ситуации вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 18.12.2025
В Кремле прокомментировали обострение ситуации вокруг Венесуэлы
Россия видит нагнетание ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обострении вокруг Венесуэлы.
18.12.2025
2025-12-18T13:26:00+03:00
2025-12-18T13:32:00+03:00
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия видит нагнетание ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обострении вокруг Венесуэлы.
"Мы видим нагнетание напряженности в регионе, считаем это потенциально очень опасным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос какова позиция Кремля по поводу обострении вокруг Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизируют международные отношения, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.