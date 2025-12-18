Рейтинг@Mail.ru
Путин в четверг продолжает готовиться к прямой линии, заявил Песков
18.12.2025
Путин в четверг продолжает готовиться к прямой линии, заявил Песков
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
Путин в четверг продолжает готовиться к прямой линии, заявил Песков

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг продолжает готовиться к прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Он готовится к прямой линии и ежегодной большой конференции. Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии. И сегодня целый день, за исключением, может быть, отдельных нескольких рабочих встреч", - сказал Песков журналистам.
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Более двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным
© 2025 МИА «Россия сегодня»
