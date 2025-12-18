Рейтинг@Mail.ru
Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 18.12.2025 (обновлено: 18:16 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/peregovory-2063002310.html
Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана, заявил Песков
Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана, заявил Песков
Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:46:00+03:00
2025-12-18T18:16:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
стив уиткофф
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2063016651.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский
Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана, заявил Песков

Песков: Россия готовит контакты с США, чтобы обсудить новую версию мирного плана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Он отметил, что свод основных тезисов был согласован во время контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в предыдущие две недели был очень интенсивный график, когда американские переговорщики во главе с Уиткоффом вели контакты в европейских столицах с европейцами и украинцами, в том числе принимал участие и Владимир Зеленский.
"Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сказал Песков.
Видео опубликовала радиостанция Маяк.
Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
Вчера, 18:14
 
В миреРоссияСШАКиевДмитрий ПесковСтив УиткоффВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала