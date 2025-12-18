Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Он отметил, что свод основных тезисов был согласован во время контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в предыдущие две недели был очень интенсивный график, когда американские переговорщики во главе с Уиткоффом вели контакты в европейских столицах с европейцами и украинцами, в том числе принимал участие и Владимир Зеленский.
"Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - сказал Песков.
Видео опубликовала радиостанция Маяк.