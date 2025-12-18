Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменились согласованные ранее тезисы по украинскому урегулированию после контактов с Киевом и Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.