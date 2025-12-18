Глава Пентагона посетовал на тупость американцев

Министр попытался исправиться. "Не тупые, это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ, другие вещи. Много составляющих в том, почему кто-то подходит или не подходит для службы в армии", — сказал Хегсет.

"Я хорошо осведомлен на своей должности о том, что этой статистике президент уделяет много внимания. Новобранцы — это большой показатель. Потому что это реальная обратная связь от американцев. Можно говорить о деньгах, о соцопросах. Мужчины и женщины, готовые надевать форму и служить, это отражение их веры в гражданское и военное руководство. Набор на рекордном уровне, поэтому спасибо", — сказал министр.