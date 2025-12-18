https://ria.ru/20251218/pentagon-2063058442.html
Глава Пентагона посетовал на тупость американцев
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Тупость американцев осложняет набор в армию, но, несмотря на повальное ожирение и СДВГ, удалось обеспечить его на рекордном уровне, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Вы, ребята, это сделали. И я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые", — сказал Хегсет
на встрече с рекрутерами в Пентагоне
.
Министр попытался исправиться. "Не тупые, это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ, другие вещи. Много составляющих в том, почему кто-то подходит или не подходит для службы в армии", — сказал Хегсет.
Президент Дональд Трамп
признает заслуги военных по обеспечению набора в армию, добавил министр.
"Я хорошо осведомлен на своей должности о том, что этой статистике президент уделяет много внимания. Новобранцы — это большой показатель. Потому что это реальная обратная связь от американцев. Можно говорить о деньгах, о соцопросах. Мужчины и женщины, готовые надевать форму и служить, это отражение их веры в гражданское и военное руководство. Набор на рекордном уровне, поэтому спасибо", — сказал министр.