Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона посетовал на тупость американцев - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 18.12.2025 (обновлено: 22:32 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/pentagon-2063058442.html
Глава Пентагона посетовал на тупость американцев
Глава Пентагона посетовал на тупость американцев - РИА Новости, 18.12.2025
Глава Пентагона посетовал на тупость американцев
Тупость американцев осложняет набор в армию, но, несмотря на повальное ожирение и СДВГ, удалось обеспечить его на рекордном уровне, сообщил глава Пентагона Пит... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T21:46:00+03:00
2025-12-18T22:32:00+03:00
в мире
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355038_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_481b6106db98f8d0b89378c191360041.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060694423.html
https://ria.ru/20251212/khegset-2061725234.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355038_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f6bab7a8ef2625672112ec339887d1fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Глава Пентагона посетовал на тупость американцев

Хегсет считает, что тупость и ожирение американцев осложняют набор в армию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Тупость американцев осложняет набор в армию, но, несмотря на повальное ожирение и СДВГ, удалось обеспечить его на рекордном уровне, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Вы, ребята, это сделали. И я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые", — сказал Хегсет на встрече с рекрутерами в Пентагоне.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп назвал журналистку отвратительной
8 декабря, 23:55
Министр попытался исправиться. "Не тупые, это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ, другие вещи. Много составляющих в том, почему кто-то подходит или не подходит для службы в армии", — сказал Хегсет.
Президент Дональд Трамп признает заслуги военных по обеспечению набора в армию, добавил министр.
"Я хорошо осведомлен на своей должности о том, что этой статистике президент уделяет много внимания. Новобранцы — это большой показатель. Потому что это реальная обратная связь от американцев. Можно говорить о деньгах, о соцопросах. Мужчины и женщины, готовые надевать форму и служить, это отражение их веры в гражданское и военное руководство. Набор на рекордном уровне, поэтому спасибо", — сказал министр.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине, пишет Telegraph
12 декабря, 17:40
 
В миреПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала