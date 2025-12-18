Рейтинг@Mail.ru
На Украине продлили арест подозреваемому в ликвидации Парубия - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 18.12.2025 (обновлено: 13:31 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/parubiy-2062901180.html
На Украине продлили арест подозреваемому в ликвидации Парубия
На Украине продлили арест подозреваемому в ликвидации Парубия - РИА Новости, 18.12.2025
На Украине продлили арест подозреваемому в ликвидации Парубия
Суд на Украине продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря Совета... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:14:00+03:00
2025-12-18T13:31:00+03:00
одесса
львов
андрей парубий
украина
в мире
надежда савченко
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039076394_49:0:1709:934_1920x0_80_0_0_c89baf4aa4a1fdba403d55679238cee6.jpg
https://ria.ru/20251216/sbu-2062325025.html
https://ria.ru/20251016/odessa-2048527000.html
одесса
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039076394_256:0:1501:934_1920x0_80_0_0_e9cf99d34467e8cb31465938d5db8976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, львов, андрей парубий, украина, в мире, надежда савченко, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, страна.ua
Одесса, Львов, Андрей Парубий, Украина, В мире, Надежда Савченко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua
На Украине продлили арест подозреваемому в ликвидации Парубия

Суд на Украине продлил арест подозреваемому в ликвидации Парубия

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Суд на Украине продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, сообщили в четверг в офисе генпрокурора.
МВД Украины 1 сентября заявило о задержании подозреваемого в ликвидации Парубия. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что его зовут Михаил Сцельников. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Курьер службы доставка, предположительно, застреливший Андрея Парубия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СБУ заявила, что нашла пистолет, из которого убили Парубия
16 декабря, 11:52
"По ходатайству Львовской областной прокуратуры суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителю Львова, которого подозревают в убийстве Андрея Парубия. Подозреваемый и в дальнейшем будет содержаться под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Жительница Одессы назвала возможную причину убийства Парубия
16 октября, 07:16
 
ОдессаЛьвовАндрей ПарубийУкраинаВ миреНадежда СавченкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала