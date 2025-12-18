В Москве открыли памятник создателям "Семнадцати мгновений весны"

Памятник создателям фильма "Семнадцать мгновений весны" писателю Юлиану Семенову, режиссеру Татьяне Лиозновой и артисту Вячеславу Тихонову в сквере Киностудии им. Максима Горького в Москве

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Памятник создателям советского телесериала "Семнадцать мгновений весны", считающегося лучшим художественным фильмом об отечественной разведке, открыли в Москве на киностудии имени Горького, снимавшей эту картину, передает корреспондент РИА Новости.

Сергей Нарышкин. Открытие памятника работы Андрея Ковальчука приурочили к отмечаемому в субботу 105-летию Службы внешней разведки РФ . Памятник установлен в сквере у входа в здание киностудии. В торжественной церемонии принял участие директор СВР

В бронзе изображен процесс съемки, когда режиссер фильма Татьяна Лиознова обсуждает рабочий эпизод с Вячеславом Тихоновым , исполнившим главную роль советского разведчика Максима Исаева-Штирлица. Отдельно расположена бронзовая фигура автора сценария, писателя Юлиана Семенова - по замыслу скульптора, он наблюдает за съемкой.

За свою более чем вековую историю киностудия имени Горького подарила зрителям множество талантливых произведений киноискусства, среди них и культовый сериал о советском разведчике, полковнике Максиме Максимовиче Исаеве, сказал Нарышкин.

"Этот сериал не просто вошел в золотой фонд отечественного кинематографа. Скажу больше - он стал неотъемлемой частью национального самосознания. Образы, цитаты, мелодии из "Семнадцати мгновений весны" прочно закрепились в нашем культурном коде. Миллионы благодарных телезрителей, среди которых, конечно, ветераны и сотрудники Службы внешней разведки, едины во мнении, что созданный выдающимся кинорежиссером, блистательной Татьяной Михайловной Лиозновой и всем творческим коллективом фильм является настоящим, неповторимым и непревзойденным киношедевром. Низкий им поклон и огромная благодарность за созданное чудо", - добавил директор СВР.

По словам Нарышкина, созданный талантом Юлиана Семенова литературный образ полковника Исаева, проникшего в руководство спецслужб гитлеровской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица, "стал для многих поколений наших соотечественников олицетворением советского разведчика-нелегала".

"Это человек, безусловно, мужественный, сильный духом, человек бесконечного обаяния, профессионал высочайшего уровня, посвятивший всю свою жизнь, без конца служению Отечеству. Вячеслав Васильевич Тихонов сыграл роль полковника Исаева-Штирлица настолько убедительно и достоверно, что не оставил никаких сомнений в реальности своего героя и всей сюжетной линии", - отметил Нарышкин.

Директор СВР выразил отдельные слова благодарности автору скульптурной композиции, народному художнику России Андрею Ковальчуку. "На мой взгляд, Андрею Николаевичу удалось очень точно запечатлеть рабочий момент съемки и создать удивительный дух сотворения вот этого киношедевра", - сказал Нарышкин.

В церемонии открытия памятника также приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова . "С особым чувством и даже с неким трепетом мы встречаемся сегодня на улице Сергея Эйзенштейна , на нашей легендарной киностудии Горького, отмечающей в этом году свое 110-летие. Студия возрождается, и появляются новые кинематографисты, которые приходят сюда, и особая радость, что будет возможность прийти, вспомнить их уникальных предшественников, создателей фантастической киноленты", - подчеркнула министр.