Скорость запуска отопления увеличили в Смоленске
Смоленская область
Смоленская область
 
12:50 18.12.2025
Скорость запуска отопления увеличили в Смоленске
Скорость запуска отопления увеличили в Смоленске - РИА Новости, 18.12.2025
Скорость запуска отопления увеличили в Смоленске
Скорость запуска отопления в Смоленске увеличили благодаря внедрению в 2025 году новой системы управления, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 18.12.2025
смоленская область
смоленск
александр новиков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062890680_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3cef9b991e749bdef0850879db58a543.jpg
смоленск
смоленск, александр новиков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Смоленская область, Смоленск, Александр Новиков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Скорость запуска отопления увеличили в Смоленске

Скорость запуска отопления выросла в Смоленске из-за новой системы управления

Отопление в Смоленске
Отопление в Смоленске - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленска
Отопление в Смоленске
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Скорость запуска отопления в Смоленске увеличили благодаря внедрению в 2025 году новой системы управления, сообщает пресс-служба администрации города.
Новый подход к организации запуска отопительного сезона разработан по итогам обучения главы города Александра Новикова в федеральной программе подготовки управленческих кадров "Школа мэров". Эта модель позволила перевести традиционно напряженный период из режима оперативного реагирования на сбои в режим плановой и предсказуемой работы. Ключевым достижением стало сокращение количества обращений граждан по вопросам запуска отопления, включая самую частую проблему в регионах — развоздушивание внутридомовых систем, практически на 70% по сравнению со средними показателями прошлых лет. В этом году подача тепла во все соцучреждения и многоквартирные дома заняла 5 дней при среднестатистических двух неделях запуска во все предыдущие периоды.
Основой новой модели стали превентивные меры и цифровизация процессов координации. В этом году заблаговременно, до официального начала отопительного сезона, по поручению главы была проведена работа по заполнению и развоздушиванию внутридомовых систем. Для синхронизации действий всех участников процесса — ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и диспетчерских служб — был максимально задействован функционал цифровой платформы "Умный Смоленск", внедренной в город ранее компанией "Росатом Инфраструктурные решения". На ее базе было организовано виртуальное "единое окно", обеспечившее прозрачный контроль в режиме реального времени за подключением каждого многоквартирного дома, что полностью исключило потерю информации и оперативные сбои.
Эффективность организационных мер была подкреплена продолжением масштабной технической модернизации коммунальной инфраструктуры. В 2025 году в Смоленске выполнен капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей общей протяженностью 13,56 километра, что позволило улучшить качество теплоснабжения для 7 744 жителей города. В 2024 году уже было отремонтировано 43 километра трубопроводов. Важным принципом остается комплексный подход к ремонту: все работы на инженерных сетях проводятся до укладки нового дорожного покрытия.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Анохин: Промпредприятия Смоленщины отгрузили продукции на 443 млрд рублей
Смоленская область Смоленск Александр Новиков Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
