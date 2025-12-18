Скорость запуска отопления увеличили в Смоленске

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Скорость запуска отопления в Смоленске увеличили благодаря внедрению в 2025 году новой системы управления, сообщает пресс-служба администрации города.

Новый подход к организации запуска отопительного сезона разработан по итогам обучения главы города Александра Новикова в федеральной программе подготовки управленческих кадров "Школа мэров". Эта модель позволила перевести традиционно напряженный период из режима оперативного реагирования на сбои в режим плановой и предсказуемой работы. Ключевым достижением стало сокращение количества обращений граждан по вопросам запуска отопления, включая самую частую проблему в регионах — развоздушивание внутридомовых систем, практически на 70% по сравнению со средними показателями прошлых лет. В этом году подача тепла во все соцучреждения и многоквартирные дома заняла 5 дней при среднестатистических двух неделях запуска во все предыдущие периоды.

Основой новой модели стали превентивные меры и цифровизация процессов координации. В этом году заблаговременно, до официального начала отопительного сезона, по поручению главы была проведена работа по заполнению и развоздушиванию внутридомовых систем. Для синхронизации действий всех участников процесса — ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и диспетчерских служб — был максимально задействован функционал цифровой платформы "Умный Смоленск", внедренной в город ранее компанией "Росатом Инфраструктурные решения". На ее базе было организовано виртуальное "единое окно", обеспечившее прозрачный контроль в режиме реального времени за подключением каждого многоквартирного дома, что полностью исключило потерю информации и оперативные сбои.