Отношения России и США не изменились, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Отношения России и США не изменились, они находятся "в руинах", но со стороны двух стран появилась политическая воля к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Известиям". "Они (отношения России США - ред.) не изменились. Единственное, что в них появилось - это очень важно - это политическая воля к диалогу с двух сторон", - сказал Песков

Он отметил, что этот диалог сейчас ведется, но пока что он узкопрофильный и касается украинского урегулирования.