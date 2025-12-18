Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и США не изменились, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
18:11 18.12.2025 (обновлено: 18:29 18.12.2025)
Отношения России и США не изменились, заявил Песков
Отношения России и США не изменились, заявил Песков
россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Отношения России и США не изменились, заявил Песков

Песков: у России и США появилась политическая воля к диалогу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Отношения России и США не изменились, они находятся "в руинах", но со стороны двух стран появилась политическая воля к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они (отношения России и США - ред.) не изменились. Единственное, что в них появилось - это очень важно - это политическая воля к диалогу с двух сторон", - сказал Песков "Известиям".
Он отметил, что этот диалог сейчас ведется, но пока что он узкопрофильный и касается украинского урегулирования.
"Но мы считаем, и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, что потенциал наших отношений большой, и он взаимовыгодный. Поэтому надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений, которые на самом деле находятся в руинах", - добавил Песков.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
У отношений России и США есть большой потенциал, заявил Песков
Вчера, 18:11
 
РоссияСШАДмитрий Песков
 
 
