Отношения России и США не изменились, заявил Песков
2025-12-18T18:11:00+03:00
дмитрий песков
Отношения России и США не изменились, заявил Песков
Песков: у России и США появилась политическая воля к диалогу
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Отношения России и США не изменились, они находятся "в руинах", но со стороны двух стран появилась политическая воля к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они (отношения России
и США
- ред.) не изменились. Единственное, что в них появилось - это очень важно - это политическая воля к диалогу с двух сторон", - сказал Песков "Известиям"
.
Он отметил, что этот диалог сейчас ведется, но пока что он узкопрофильный и касается украинского урегулирования.
"Но мы считаем, и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, что потенциал наших отношений большой, и он взаимовыгодный. Поэтому надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений, которые на самом деле находятся в руинах", - добавил Песков.