"Нельзя допустить". Орбан рассказал, на что решился ЕС в отношении России - РИА Новости, 18.12.2025
15:31 18.12.2025 (обновлено: 15:37 18.12.2025)
"Нельзя допустить". Орбан рассказал, на что решился ЕС в отношении России
Изъятие замороженных российских активов для дальнейшего финансирования Киева сравнимо с объявлением войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети РИА Новости, 18.12.2025
"Нельзя допустить". Орбан рассказал, на что решился ЕС в отношении России

Орбан: конфискация активов РФ в пользу Киева станет объявлением войны

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов для дальнейшего финансирования Киева сравнимо с объявлением войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Конфискация российских активов для финансирования Украины? Объявление войны. Забрать деньги у одной стороны и отдать их другой — значит втянуть ЕС в конфликт. Этого нельзя допустить", — написал он.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Украине выдвинут условия в случае передачи российских активов, пишут СМИ
Вчера, 14:46
По словам политика, он не единственный в Евросоюзе, кто придерживается такого же мнения.
Орбан заявлял, что считает идею конфискации активов России "мертвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее в случае голосования. По его словам, даже если разговоры когда-либо возобновятся, нет никаких шансов, что станет больше сторонников конфискации.
Дональд Туск и Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico
Вчера, 13:53
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
В МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством российских активов. В министерстве также заявляли, что Москва ответит на конфискацию активов.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас общается с представлителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России
Вчера, 12:39
 
