"Нельзя допустить". Орбан рассказал, на что решился ЕС в отношении России
"Нельзя допустить". Орбан рассказал, на что решился ЕС в отношении России
Изъятие замороженных российских активов для дальнейшего финансирования Киева сравнимо с объявлением войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:31:00+03:00
2025-12-18T15:31:00+03:00
2025-12-18T15:37:00+03:00
"Нельзя допустить". Орбан рассказал, на что решился ЕС в отношении России
Орбан: конфискация активов РФ в пользу Киева станет объявлением войны