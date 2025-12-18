https://ria.ru/20251218/orban-2062857738.html
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан - РИА Новости, 18.12.2025
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мёртвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:13:00+03:00
2025-12-18T11:13:00+03:00
2025-12-18T11:29:00+03:00
россия
евросоюз
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
россия, евросоюз, виктор орбан
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан
Орбан: идея конфискации российских активов является мертвой