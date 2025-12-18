Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мёртвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее в случае голосования.

По его словам, даже если разговоры когда-либо возобновятся, "нет никаких шансов, что станет больше" сторонников компенсации.