11:13 18.12.2025 (обновлено: 11:29 18.12.2025)
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мёртвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее РИА Новости, 18.12.2025
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает идею конфискации активов РФ "мёртвой", потому что оказалось достаточно стран ЕС, чтобы заблокировать ее в случае голосования.
"На мой взгляд, дело о замороженных российских активах умерло. Вчера вечером я увидел, что стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе.
По его словам, даже если разговоры когда-либо возобновятся, "нет никаких шансов, что станет больше" сторонников компенсации.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах
