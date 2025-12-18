https://ria.ru/20251218/opros-2062904393.html
ВЦИОМ назвал самые общественно полезные компании по мнению россиян
экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром, роскосмос
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "РЖД" (58,9%), Росатом (36,2%) и Яндекс (14,5%) - наиболее общественно полезные компании, следует из национального рейтинга социальной репутации российского бизнеса, который представил Аналитический центр ВЦИОМ.
Россияне оценили российский бизнес в четырех номинациях. Лидерами по восприятию вклада в ближайшее будущее стали "РЖД
" (30,4%), Росатом
(48,2%) и Газпром
(26,8%).
"Обычно с технологическими компаниями, с цифровыми компаниями связывается будущее, но смотрите, как быстро все меняется: сегодня цифровизация - это уже не будущее, это уже настоящее, мы все в ней, это уже наша повседневность, интенсивная повседневность, а за Газпромом, по мнению значительной части опрошенных, все-таки есть будущее", - сказал Федоров на пресс-конференции, посвященной презентации первого Национального рейтинга социальной репутации российского бизнеса.
Наиболее привлекательными для трудоустройства граждане РФ
признали Газпром (47,9%), Росатом (43,4%) и Роскосмос
(39,1%). При этом поколение цифры на первое место ставит Яндекс
(50%), следует из результатов опроса. Лидерами в дополнительной номинации "Национальная гордость" стали Росатом (62%), Роскосмос (59,1%) и Ростех
(33,5%).
"Мы агрегировали результаты по трем основным номинациям... Первое место занял Росатом, второе место - Российские железные дороги и третье место - Роскосмос", - отметил Федоров.
Всероссийский интернет-опрос проведен на платформе "ВЦИОМ
-Онлайн" 8-9 декабря среди 3214 россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность выборки не превышает 1,7%.