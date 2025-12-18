Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ назвал самые общественно полезные компании по мнению россиян - РИА Новости, 18.12.2025
13:25 18.12.2025
ВЦИОМ назвал самые общественно полезные компании по мнению россиян
ВЦИОМ назвал самые общественно полезные компании по мнению россиян
"РЖД" (58,9%), Росатом (36,2%) и Яндекс (14,5%) - наиболее общественно полезные компании, следует из национального рейтинга социальной репутации российского... РИА Новости, 18.12.2025
экономика
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
газпром
роскосмос
россия
Новости
ru-RU
экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром, роскосмос
Экономика, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Газпром, Роскосмос
ВЦИОМ назвал самые общественно полезные компании по мнению россиян

ВЦИОМ: россияне считают РЖД, Росатом и Яндекс общественно полезными компаниями

Логотип компании "Яндекс"
Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "РЖД" (58,9%), Росатом (36,2%) и Яндекс (14,5%) - наиболее общественно полезные компании, следует из национального рейтинга социальной репутации российского бизнеса, который представил Аналитический центр ВЦИОМ.
Россияне оценили российский бизнес в четырех номинациях. Лидерами по восприятию вклада в ближайшее будущее стали "РЖД" (30,4%), Росатом (48,2%) и Газпром (26,8%).
Стенд компании Газпром
Россияне назвали самые популярные компании для трудоустройства
12 ноября, 06:37
12 ноября, 06:37
"Обычно с технологическими компаниями, с цифровыми компаниями связывается будущее, но смотрите, как быстро все меняется: сегодня цифровизация - это уже не будущее, это уже настоящее, мы все в ней, это уже наша повседневность, интенсивная повседневность, а за Газпромом, по мнению значительной части опрошенных, все-таки есть будущее", - сказал Федоров на пресс-конференции, посвященной презентации первого Национального рейтинга социальной репутации российского бизнеса.
Наиболее привлекательными для трудоустройства граждане РФ признали Газпром (47,9%), Росатом (43,4%) и Роскосмос (39,1%). При этом поколение цифры на первое место ставит Яндекс (50%), следует из результатов опроса. Лидерами в дополнительной номинации "Национальная гордость" стали Росатом (62%), Роскосмос (59,1%) и Ростех (33,5%).
"Мы агрегировали результаты по трем основным номинациям... Первое место занял Росатом, второе место - Российские железные дороги и третье место - Роскосмос", - отметил Федоров.
Всероссийский интернет-опрос проведен на платформе "ВЦИОМ-Онлайн" 8-9 декабря среди 3214 россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность выборки не превышает 1,7%.
Девушка работает за ноутбуком
В топ-3 исследования любимых брендов россиян вошли Samsung, "Яндекс" и Сбер
15 декабря, 10:48
15 декабря, 10:48
 
Экономика Россия Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Газпром Роскосмос
 
 
