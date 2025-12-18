ВЦИОМ назвал самые общественно полезные компании по мнению россиян

"Обычно с технологическими компаниями, с цифровыми компаниями связывается будущее, но смотрите, как быстро все меняется: сегодня цифровизация - это уже не будущее, это уже настоящее, мы все в ней, это уже наша повседневность, интенсивная повседневность, а за Газпромом, по мнению значительной части опрошенных, все-таки есть будущее", - сказал Федоров на пресс-конференции, посвященной презентации первого Национального рейтинга социальной репутации российского бизнеса.