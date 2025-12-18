В Москве врачи провели три операции на сердце с уникальным оборудованием

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ, академик РАН Амиран Ревишвили и его команда врачей провели за один день три операции на сердце для лечения аритмии с новым отечественным оборудованием, передает корреспондент РИА Новости.

Первой стала радиочастотная катетерная аблация, метод лечения заключается в воздействии с помощью катетеров через сосуды на сердечную ткань в зоне патологической аритмогенной активности. Это малоинвазивная операция для устранения очагов, вызывающих аритмию.

Вмешательство по купированию очагов аритмии провели с использованием электрофизиологической системы "Астрокард", которая не уступает зарубежным аналогам.

"Доволен всем, потому что они были, может быть, все вместе в один день. Но, в принципе, вот электропарацию, которую видели, небольшие такие разряды, которые наносились с аппарата "Биотока" из Томска . Это уже, наверное, 80-я операция, мы отработали. Дальше вы видели холодовое воздействие, катетерное, тоже отработанную операцию", - рассказал Ревишвили.

Вторая операция - торакоскопическое лечение фибрилляции предсердий (торакоскопическая аблация), это метод хирургического лечения, который применяется при мерцательной аритмии. В ходе операции пациенту в межреберье, обычно справа и слева, делаются торакоскопические доступы, туда заводятся специальные порты. Через порт вводится устройство для радиочастотной аблации, что позволяет изолировать аритмогенные зоны в предсердиях. Также во время вмешательства для снижения риска тромбоэмболических осложнений хирурги удаляют ушко левого предсердия.

"Торокоскопическая операция была сложная, потому что до этого пациентка перенесла 4 неэффективные процедуры, и сегодня был довольно сложный спайк, но команда все это решила, удалили ушко, в котором мог быть тромб, операция остановилась с синусовым ритмом тоже", - рассказал Ревишвили.

В ходе операции были использованы отечественное оборудование: клипса для изоляции ушка левого предсердия "МедИнж", аппарат для радиочастотной аблации "ANIKO", устройство для фиксации узлов хирургических нитей "Malkov".

Третья - операция по замене клапана "Лабиринт IV", она делается с целью восстановления ритма сердца. В ходе нее было использовано отечественное устройство для формирования клапана.

"Ну и последнее - самое сложное … Здесь нюанс состоял в том, что это были тонкие структуры, которые нужно было сохранить, восстановить функцию клапана и убрать сложные аритмии. Мы в год делаем таких сочетанных операций минимум 80-100", - сообщил Ревишвили.

Все три операции прошли в рамках Международной конференции "Минимально инвазивная кардиохирургия и хирургическая аритмология" AMICS 2025, которая проходит 18-20 декабря в московском НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ.

"Она посвящена достижениям в области мини-инвазивной кардиохирургии, сосудистой хирургии, аритмологии. Будут представители 21 страны, 170 почти докладов за 3 дня, и 58 из них со всех стран почти, со всех континентов. Мы будем обмениваться в режиме онлайн вечером. То есть будет круглые столы. Так что Россия остается на самом высоком уровне и будет поддерживать свой имидж", - добавил директор центра.