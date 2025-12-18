В Москве врачи провели три операции на сердце с уникальным оборудованием

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ, академик РАН Амиран Ревишвили и его команда врачей провели за один день три операции на сердце для лечения аритмии с новым отечественным оборудованием, передает корреспондент РИА Новости.
Первой стала радиочастотная катетерная аблация, метод лечения заключается в воздействии с помощью катетеров через сосуды на сердечную ткань в зоне патологической аритмогенной активности. Это малоинвазивная операция для устранения очагов, вызывающих аритмию.
Вмешательство по купированию очагов аритмии провели с использованием электрофизиологической системы "Астрокард", которая не уступает зарубежным аналогам.
"Доволен всем, потому что они были, может быть, все вместе в один день. Но, в принципе, вот электропарацию, которую видели, небольшие такие разряды, которые наносились с аппарата "Биотока" из Томска. Это уже, наверное, 80-я операция, мы отработали. Дальше вы видели холодовое воздействие, катетерное, тоже отработанную операцию", - рассказал Ревишвили.
Вторая операция - торакоскопическое лечение фибрилляции предсердий (торакоскопическая аблация), это метод хирургического лечения, который применяется при мерцательной аритмии. В ходе операции пациенту в межреберье, обычно справа и слева, делаются торакоскопические доступы, туда заводятся специальные порты. Через порт вводится устройство для радиочастотной аблации, что позволяет изолировать аритмогенные зоны в предсердиях. Также во время вмешательства для снижения риска тромбоэмболических осложнений хирурги удаляют ушко левого предсердия.
Торакоскопическая аблация при фибрилляции предсердий считается самой эффективной формой лечения при длительных персистирующих формах аритмии. НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского является лидером по выполнению таких операций в России.
"Торокоскопическая операция была сложная, потому что до этого пациентка перенесла 4 неэффективные процедуры, и сегодня был довольно сложный спайк, но команда все это решила, удалили ушко, в котором мог быть тромб, операция остановилась с синусовым ритмом тоже", - рассказал Ревишвили.
В ходе операции были использованы отечественное оборудование: клипса для изоляции ушка левого предсердия "МедИнж", аппарат для радиочастотной аблации "ANIKO", устройство для фиксации узлов хирургических нитей "Malkov".
Третья - операция по замене клапана "Лабиринт IV", она делается с целью восстановления ритма сердца. В ходе нее было использовано отечественное устройство для формирования клапана.
"Ну и последнее - самое сложное … Здесь нюанс состоял в том, что это были тонкие структуры, которые нужно было сохранить, восстановить функцию клапана и убрать сложные аритмии. Мы в год делаем таких сочетанных операций минимум 80-100", - сообщил Ревишвили.
Все три операции прошли в рамках Международной конференции "Минимально инвазивная кардиохирургия и хирургическая аритмология" AMICS 2025, которая проходит 18-20 декабря в московском НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ.
"Она посвящена достижениям в области мини-инвазивной кардиохирургии, сосудистой хирургии, аритмологии. Будут представители 21 страны, 170 почти докладов за 3 дня, и 58 из них со всех стран почти, со всех континентов. Мы будем обмениваться в режиме онлайн вечером. То есть будет круглые столы. Так что Россия остается на самом высоком уровне и будет поддерживать свой имидж", - добавил директор центра.
Впервые в мире на конференции во время онлайн-трансляций операций будет продемонстрировано новейшее инновационное отечественное оборудование для лечения заболеваний сосудов сердца и аритмий. Оборудование разработано специалистами Центра хирургии имени А.В. Вишневского совместно с отечественными компаниями.
