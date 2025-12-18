Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи провели три операции на сердце с уникальным оборудованием - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:15 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/operatsiya-2062858847.html
В Москве врачи провели три операции на сердце с уникальным оборудованием
В Москве врачи провели три операции на сердце с уникальным оборудованием - РИА Новости, 18.12.2025
В Москве врачи провели три операции на сердце с уникальным оборудованием
Директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ, академик РАН Амиран Ревишвили и его команда врачей провели за один день три операции на сердце для... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:15:00+03:00
2025-12-18T11:15:00+03:00
хорошие новости
россия
томск
нмиц хирургии имени а.в. вишневского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
https://ria.ru/20251110/himiki-2053937953.html
https://ria.ru/20251121/saratov-2056539393.html
https://ria.ru/20251118/fmba-2055824381.html
россия
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, томск, нмиц хирургии имени а.в. вишневского
Хорошие новости, Россия, Томск, НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского
В Москве врачи провели три операции на сердце с уникальным оборудованием

РИА Новости: в Москве провели за день 3 операции на сердце с новым оборудованием

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Pixabay / marionbrun
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ, академик РАН Амиран Ревишвили и его команда врачей провели за один день три операции на сердце для лечения аритмии с новым отечественным оборудованием, передает корреспондент РИА Новости.
Первой стала радиочастотная катетерная аблация, метод лечения заключается в воздействии с помощью катетеров через сосуды на сердечную ткань в зоне патологической аритмогенной активности. Это малоинвазивная операция для устранения очагов, вызывающих аритмию.
Молекула - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Новосибирские химики разработали препарат от диабета второго типа
10 ноября, 13:59
Вмешательство по купированию очагов аритмии провели с использованием электрофизиологической системы "Астрокард", которая не уступает зарубежным аналогам.
"Доволен всем, потому что они были, может быть, все вместе в один день. Но, в принципе, вот электропарацию, которую видели, небольшие такие разряды, которые наносились с аппарата "Биотока" из Томска. Это уже, наверное, 80-я операция, мы отработали. Дальше вы видели холодовое воздействие, катетерное, тоже отработанную операцию", - рассказал Ревишвили.
Вторая операция - торакоскопическое лечение фибрилляции предсердий (торакоскопическая аблация), это метод хирургического лечения, который применяется при мерцательной аритмии. В ходе операции пациенту в межреберье, обычно справа и слева, делаются торакоскопические доступы, туда заводятся специальные порты. Через порт вводится устройство для радиочастотной аблации, что позволяет изолировать аритмогенные зоны в предсердиях. Также во время вмешательства для снижения риска тромбоэмболических осложнений хирурги удаляют ушко левого предсердия.
Торакоскопическая аблация при фибрилляции предсердий считается самой эффективной формой лечения при длительных персистирующих формах аритмии. НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского является лидером по выполнению таких операций в России.
"Торокоскопическая операция была сложная, потому что до этого пациентка перенесла 4 неэффективные процедуры, и сегодня был довольно сложный спайк, но команда все это решила, удалили ушко, в котором мог быть тромб, операция остановилась с синусовым ритмом тоже", - рассказал Ревишвили.
Врачи СГКБ СМП удалили гигантское новообразование яичника - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Саратове врачи провели уникальную гинекологическую операцию
21 ноября, 11:26
В ходе операции были использованы отечественное оборудование: клипса для изоляции ушка левого предсердия "МедИнж", аппарат для радиочастотной аблации "ANIKO", устройство для фиксации узлов хирургических нитей "Malkov".
Третья - операция по замене клапана "Лабиринт IV", она делается с целью восстановления ритма сердца. В ходе нее было использовано отечественное устройство для формирования клапана.
"Ну и последнее - самое сложное … Здесь нюанс состоял в том, что это были тонкие структуры, которые нужно было сохранить, восстановить функцию клапана и убрать сложные аритмии. Мы в год делаем таких сочетанных операций минимум 80-100", - сообщил Ревишвили.
Все три операции прошли в рамках Международной конференции "Минимально инвазивная кардиохирургия и хирургическая аритмология" AMICS 2025, которая проходит 18-20 декабря в московском НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ.
"Она посвящена достижениям в области мини-инвазивной кардиохирургии, сосудистой хирургии, аритмологии. Будут представители 21 страны, 170 почти докладов за 3 дня, и 58 из них со всех стран почти, со всех континентов. Мы будем обмениваться в режиме онлайн вечером. То есть будет круглые столы. Так что Россия остается на самом высоком уровне и будет поддерживать свой имидж", - добавил директор центра.
Впервые в мире на конференции во время онлайн-трансляций операций будет продемонстрировано новейшее инновационное отечественное оборудование для лечения заболеваний сосудов сердца и аритмий. Оборудование разработано специалистами Центра хирургии имени А.В. Вишневского совместно с отечественными компаниями.
Медицинские работники Новоазовской ЦРБ совместно с медиками ФМБА России оказывают помощь раненому - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В России впервые провели операцию по удалению неоперабельной опухоли
18 ноября, 19:09
 
Хорошие новостиРоссияТомскНМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала