На территории Липецкой области режим отменили воздушной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 18.12.2025
На территории Липецкой области режим отменили воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 18.12.2025
На территории Липецкой области режим отменили воздушной опасности

© РИА Новости / Станислав Красильников
ЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1
© РИА Новости / Станислав Красильников
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Опасность была объявлена в 5.08 мск, она длилась полтора часа.
"Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ГУ МЧС.
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
05:53
