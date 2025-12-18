https://ria.ru/20251218/opasnost-2062816126.html
На территории Липецкой области режим отменили воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
