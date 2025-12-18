https://ria.ru/20251218/opasnost-2062810699.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 18.12.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
В Липецкой области объявили воздушную опасность
На территории Липецкой области объявили воздушную опасность