Председатель СБ подтвердил запрос Венесуэлы на заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 18.12.2025
02:22 18.12.2025 (обновлено: 02:26 18.12.2025)
Председатель СБ подтвердил запрос Венесуэлы на заседание Совбеза ООН
в мире
сша
венесуэла
словения
дональд трамп
николас мадуро
такер карлсон
совет безопасности оон
в мире, сша, венесуэла, словения, дональд трамп, николас мадуро, такер карлсон, совет безопасности оон, оон, nbc
В мире, США, Венесуэла, Словения, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Такер Карлсон, Совет Безопасности ООН, ООН, NBC
ООН, 18 дек – РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН миссия Словении при Организации подтвердила РИА Новости запрос Венесуэлы на проведение заседания Совбеза в связи с действиями США, консультируется с членами органа.
"Председатель подтверждает, что получил письмо от Венесуэлы и находится в процессе консультаций с членами Совета Безопасности", – сказали в миссии Словении.
Ранее агентство Рейтер писало, что власти Венесуэлы обратились к СБ ООН с просьбой о проведении заседания по поводу "продолжающейся агрессии США". Оно, по данным агентства, вероятно, будет запланировано на следующий вторник.
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду заявил, что Трамп рано утром в четверг по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Фрегат ВМС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ
