Председатель СБ подтвердил запрос Венесуэлы на заседание Совбеза ООН

ООН, 18 дек – РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН миссия Словении при Организации подтвердила РИА Новости запрос Венесуэлы на проведение заседания Совбеза в связи с действиями США, консультируется с членами органа.

Ранее агентство Рейтер писало, что власти Венесуэлы обратились к СБ ООН с просьбой о проведении заседания по поводу "продолжающейся агрессии США". Оно, по данным агентства, вероятно, будет запланировано на следующий вторник.