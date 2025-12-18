Рейтинг@Mail.ru
ЛГБТ*-повестка в ООН ослабевает, заявили в миссии России при Организации
18.12.2025
ЛГБТ*-повестка в ООН ослабевает, заявили в миссии России при Организации
ЛГБТ*-повестка в ООН ослабевает, заявили в миссии России при Организации

Зампостпреда Заболоцкая: ЛГБТ-повестка в ООН ослабевает

Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 18 дек – РИА Новости. ЛГБТ*-повестка (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено) в ООН ослабевает и традиционные ценности берут верх, заявила зампостпреда РФ при Организации Мария Заболоцкая, комментируя решение ГА ООН исключить формулировки о "сексуальной ориентации" и "гендерной идентичности" из проекта резолюции по конвенции о правах инвалидов.
Поправку к документу "Осуществление конвенции о правах инвалидов и факультативного протокола к ней: усиление барьеров в различных условиях" внесли члены Организации исламского сотрудничества. Они предложили исключить из преамбулы документа выражения "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность". В самом документе данные термины были включены в перечень условий и признаков дискриминации, которые, как указывалось в документе, могут влиять на реализацию прав инвалидов.
Голосование по поправке прошло дважды. В первый раз голоса распределились пополам, в связи с чем потребовалось повторное. В поддержку того, чтобы убрать из текста фразы о "сексуальной ориентации" и "гендерной идентичности" выступила 81 страна, в том числе РФ, США, КНДР, Белоруссия и другие. Против – 77 стран, в том числе европейские государства и Украина. Воздержались 15 государств. Результаты голосования встретили в зале ГА аплодисментами.
ООН ослабевает ЛГБТ*-повестка и берут верх традиционные ценности. Анналена Бербок явно и неприкрыто подыгрывала ЛГБТ*-лобби и своим европейским друзьям, забыв о роли председателя. Мы становимся свидетелями заката неолиберальных ценностей, хотя их приверженцы продолжат борьбу", – сказала Заболоцкая российским журналистам, комментируя итоги голосования.
Бербок при этом не закрывала машину для голосования до тех пор, пока опоздавшие делегации не успеют проголосовать.
Резолюция с исключенными из нее формулировками о "сексуальной ориентации" и "гендерной идентичности" впоследствии была принята 176 голосами за при двух против.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
