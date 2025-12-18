Рейтинг@Mail.ru
В Омске двух мужчин оштрафовали за езду на машине с игрушечным рулем
15:54 18.12.2025
В Омске двух мужчин оштрафовали за езду на машине с игрушечным рулем
В Омске двух мужчин оштрафовали за езду на машине с игрушечным рулем - РИА Новости, 18.12.2025
В Омске двух мужчин оштрафовали за езду на машине с игрушечным рулем
происшествия, омск, hyundai creta
В Омске двух мужчин оштрафовали за езду на машине с игрушечным рулем

ОМСК, 18 дек - РИА Новости. Двое омичей развлеклись ездой на автомобиле с игрушечным рулем, но шутку не оценили сотрудники Госавтоинспекции - владельцу машины выписали штрафы на 3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Автомобиль Hyundai попал на уличную камеру фотофиксации нарушений. Полицейские обратили внимание, что на фото у машины, которая ехала по улице Шаронова в Омске, оказалась два руля, а водители были не пристегнуты. Оказалось, что пассажир ехал с игрушечным рулевым рулем.
"Но не только своей забавой мужчины привлекли внимание полицейских – оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Собственнику транспортного средства направлено официальное уведомление о наложении двух административных штрафов по статье 12.6 КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе.
Происшествия
 
 
