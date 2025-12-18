Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге арестовали охранника школы по делу о насилии
14:32 18.12.2025
В Екатеринбурге арестовали охранника школы по делу о насилии
В Екатеринбурге арестовали охранника школы по делу о насилии - РИА Новости, 18.12.2025
В Екатеринбурге арестовали охранника школы по делу о насилии
Суд арестовал на два месяца екатеринбуржца, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2025
2025
происшествия, россия, екатеринбург
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Крушение вертолета в Дагестане
В Екатеринбурге арестовали охранника школы по делу о насилии

В Екатеринбурге охранника школы арестовали на два месяца по делу о насилии

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца екатеринбуржца, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов свердловского региона.
«
"Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ. (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних) Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 15.02.2026 года", - рассказали в пресс-службе.
По данной статье обвиняемому может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.
По данным местных СМИ, мужчина - охранник одной из школ, заманивал третьеклассниц под лестницу конфетами и трогал их за грудь через одежду.
В СУСК РФ по области от комментариев по данному делу воздержались.
ПроисшествияРоссияЕкатеринбург
 
 
