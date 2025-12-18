Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

В Екатеринбурге арестовали охранника школы по делу о насилии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца екатеринбуржца, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов свердловского региона.

« "Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ . (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних) Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 15.02.2026 года", - рассказали в пресс-службе.

По данной статье обвиняемому может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, мужчина - охранник одной из школ, заманивал третьеклассниц под лестницу конфетами и трогал их за грудь через одежду.