В Екатеринбурге арестовали охранника школы по делу о насилии
18.12.2025
В Екатеринбурге арестовали охранника школы по делу о насилии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца екатеринбуржца, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов свердловского региона.
"Кировский районный суд Екатеринбурга
рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ
. (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних) Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 15.02.2026 года", - рассказали в пресс-службе.
По данной статье обвиняемому может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.
По данным местных СМИ, мужчина - охранник одной из школ, заманивал третьеклассниц под лестницу конфетами и трогал их за грудь через одежду.
В СУСК РФ по области от комментариев по данному делу воздержались.