Одноклассники представили лучший контент 2025 года по мнению россиян

МОСКВА, 18 дек – пресс-служба ОК. Пользователи ОК определили лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года в соцсети. Голосование проводилось в Одноклассниках в рамках ежегодной премии "Самый ОК".
Фильмом года стал "Август" – за него проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте картина "Горыныч", на третьем – "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича".
Хит года – "Homay" от AY YOLA. Второе место заняли NЮ и Асия с песней "Помнишь". На третьем месте – Zivert и ее трек "Эгоистка".
В номинации Сериал года победу одержал "Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш". На втором месте – "Аутсорс". Третье место занял сериал "Олдскул".
Лучшим шоу пользователи признали вечернее развлекательное ток-шоу "Привет, Андрей!". Второе место занял музыкальный проект "Голос.Дети", третье – детский вокальный проект "Ты Супер!".
Блогом года в ОК пользователи назвали "Жизнь в деревне и точка". Блог "Luchy-Nika. Семья и питомцы" занял второе место. На третьем месте – "Рецепты от Газдановой Нины".
Также в этом году ОК представили новую номинацию Персона года – ее победителем стал телеведущий Андрей Малахов. Второе место занял актер Сергей Безруков, а третье – хоккеист Александр Овечкин.
Победителей премии "Самый ОК" объявили 18 декабря в прямом эфире в группе "Все ОК!". Итоги конкурса подвели ведущий Вячеслав Макаров и звездные гости — Алексей Маклаков, Александр Анатольевич и Торнике Квитатиани. Трансляция велась из Великого Устюга, ведущие брали интервью у жителей города и обсуждали номинантов. Лауреатам премии будут вручены специальные статуэтки с эмблемой конкурса.
Пользователи ОК выбирали победителей из 5 финалистов, которые вошли в шорт-лист премии "Самый ОК". Шорт-лист каждой категории составлялся из самого популярного контента среди пользователей ОК на основе данных платформы с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года. В категории "Блог года" представлены создатели оригинального контента с наибольшим приростом подписчиков и количеством реакций на контент. В категории "Хит года" — композиции с наибольшим количеством прослушиваний. В категориях "Фильм года", "Сериал года" и "Шоу года" — наиболее популярные проекты по частоте обсуждений среди пользователей платформы. "Персона года" – лидеры мнений, которые привлекли наибольшее внимание аудитории ОК: их чаще всего упоминали пользователи в своих постах и комментариях на платформе в этом году, а их деятельность и достижения стали наиболее обсуждаемыми на площадке у аудитории 55+.