Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники представили лучший контент 2025 года по мнению россиян - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:00 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/odnoklassniki-2062896954.html
Одноклассники представили лучший контент 2025 года по мнению россиян
Одноклассники представили лучший контент 2025 года по мнению россиян - РИА Новости, 18.12.2025
Одноклассники представили лучший контент 2025 года по мнению россиян
Пользователи ОК определили лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года в соцсети. Голосование проводилось в Одноклассниках в рамках ежегодной премии... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:00:00+03:00
2025-12-18T13:00:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062894495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de09b42739cd8e30b740c860f7b2c56d.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062894495_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_cd020c65d787d193dcd7c9183d8d2d9c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Одноклассники представили лучший контент 2025 года по мнению россиян

© Фото предоставлено пресс-службой ОКСамый ОК
Самый ОК - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ОК
Самый ОК
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – пресс-служба ОК. Пользователи ОК определили лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года в соцсети. Голосование проводилось в Одноклассниках в рамках ежегодной премии "Самый ОК".
Фильмом года стал "Август" – за него проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте картина "Горыныч", на третьем – "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича".
© Фото предоставлено пресс-службой ОКФильм года
Фильм года - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ОК
Фильм года
Хит года – "Homay" от AY YOLA. Второе место заняли NЮ и Асия с песней "Помнишь". На третьем месте – Zivert и ее трек "Эгоистка".
В номинации Сериал года победу одержал "Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш". На втором месте – "Аутсорс". Третье место занял сериал "Олдскул".
Лучшим шоу пользователи признали вечернее развлекательное ток-шоу "Привет, Андрей!". Второе место занял музыкальный проект "Голос.Дети", третье – детский вокальный проект "Ты Супер!".
Блогом года в ОК пользователи назвали "Жизнь в деревне и точка". Блог "Luchy-Nika. Семья и питомцы" занял второе место. На третьем месте – "Рецепты от Газдановой Нины".
Также в этом году ОК представили новую номинацию Персона года – ее победителем стал телеведущий Андрей Малахов. Второе место занял актер Сергей Безруков, а третье – хоккеист Александр Овечкин.
© Фото предоставлено пресс-службой ОКХит года
Хит года - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ОК
Хит года
Победителей премии "Самый ОК" объявили 18 декабря в прямом эфире в группе "Все ОК!". Итоги конкурса подвели ведущий Вячеслав Макаров и звездные гости — Алексей Маклаков, Александр Анатольевич и Торнике Квитатиани. Трансляция велась из Великого Устюга, ведущие брали интервью у жителей города и обсуждали номинантов. Лауреатам премии будут вручены специальные статуэтки с эмблемой конкурса.
Пользователи ОК выбирали победителей из 5 финалистов, которые вошли в шорт-лист премии "Самый ОК". Шорт-лист каждой категории составлялся из самого популярного контента среди пользователей ОК на основе данных платформы с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года. В категории "Блог года" представлены создатели оригинального контента с наибольшим приростом подписчиков и количеством реакций на контент. В категории "Хит года" — композиции с наибольшим количеством прослушиваний. В категориях "Фильм года", "Сериал года" и "Шоу года" ­— наиболее популярные проекты по частоте обсуждений среди пользователей платформы. "Персона года" – лидеры мнений, которые привлекли наибольшее внимание аудитории ОК: их чаще всего упоминали пользователи в своих постах и комментариях на платформе в этом году, а их деятельность и достижения стали наиболее обсуждаемыми на площадке у аудитории 55+.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала