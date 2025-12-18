Одноклассники представили лучший контент 2025 года по мнению россиян

Пользователи ОК выбирали победителей из 5 финалистов, которые вошли в шорт-лист премии "Самый ОК". Шорт-лист каждой категории составлялся из самого популярного контента среди пользователей ОК на основе данных платформы с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года. В категории "Блог года" представлены создатели оригинального контента с наибольшим приростом подписчиков и количеством реакций на контент. В категории "Хит года" — композиции с наибольшим количеством прослушиваний. В категориях "Фильм года", "Сериал года" и "Шоу года" ­— наиболее популярные проекты по частоте обсуждений среди пользователей платформы. "Персона года" – лидеры мнений, которые привлекли наибольшее внимание аудитории ОК: их чаще всего упоминали пользователи в своих постах и комментариях на платформе в этом году, а их деятельность и достижения стали наиболее обсуждаемыми на площадке у аудитории 55+.