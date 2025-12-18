Жители Одессы перекрыли еще одну улицу из-за масштабного блэкаута

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жители Одессы на юге Украины перекрыли еще одну улицу из-за отключения света в течение недели, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в четверг днем украинские СМИ уже сообщали о перекрытиях жителями улиц Одессы в знак протеста против отключений электроэнергии.
«
"Жители Одессы продолжают перекрывать улицы из-за масштабного блэкаута. Сейчас они перекрыли Генуэзскую из-за того, что света нет уже восемь дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер накануне заявлял, что чрезвычайная ситуация в энергетической системе Одесской области получила статус государственного уровня.
Украинский энергохолдинг ДТЭК 13 декабря сообщил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области. Глава городской военной администрации Сергей Лысак заявлял, что большая часть Одессы осталась без тепло- и водоснабжения в результате того, что были обесточены объекты энергетики.