Экс-чиновницу из администрации Ставрополя обвинили в мошенничестве

По версии следствия, с марта 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые похитили деньги из бюджета, выделенные для хозяйственной деятельности детских садов, на сумму свыше 1,9 миллиона рублей. С февраля 2018 года по декабрь 2020 года экс-чиновница получила от предпринимателей более 2,9 миллиона рублей за содействие в беспрепятственной приемке представителями детских садов поставляемой продукции.