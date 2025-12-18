Рейтинг@Mail.ru
13:48 18.12.2025
Экс-чиновницу из администрации Ставрополя обвинили в мошенничестве
Бывшего замруководителя управления образования Ставрополя обвиняют в мошенничестве на сумму 4,8 миллиона рублей, сообщила прокуратура Ставропольского края. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:48:00+03:00
2025-12-18T13:48:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
россия
Новости
происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Россия
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Бывшего замруководителя управления образования Ставрополя обвиняют в мошенничестве на сумму 4,8 миллиона рублей, сообщила прокуратура Ставропольского края.
"Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя управления образования администрации города Ставрополя и предпринимателя. Они обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – сообщили в ведомстве.
По версии следствия, с марта 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые похитили деньги из бюджета, выделенные для хозяйственной деятельности детских садов, на сумму свыше 1,9 миллиона рублей. С февраля 2018 года по декабрь 2020 года экс-чиновница получила от предпринимателей более 2,9 миллиона рублей за содействие в беспрепятственной приемке представителями детских садов поставляемой продукции.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя.
Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о чиновнице Виктории Переверзевой, ранее уволенной в связи с утратой доверия.
ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайРоссия
 
 
