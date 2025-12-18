https://ria.ru/20251218/obvinenie-2062910351.html
Экс-чиновницу из администрации Ставрополя обвинили в мошенничестве
Бывшего замруководителя управления образования Ставрополя обвиняют в мошенничестве на сумму 4,8 миллиона рублей, сообщила прокуратура Ставропольского края. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Бывшего замруководителя управления образования Ставрополя обвиняют в мошенничестве на сумму 4,8 миллиона рублей, сообщила прокуратура Ставропольского края.
"Прокуратура Ставропольского края
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя управления образования администрации города Ставрополя
и предпринимателя. Они обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в крупном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – сообщили в ведомстве.
По версии следствия, с марта 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые похитили деньги из бюджета, выделенные для хозяйственной деятельности детских садов, на сумму свыше 1,9 миллиона рублей. С февраля 2018 года по декабрь 2020 года экс-чиновница получила от предпринимателей более 2,9 миллиона рублей за содействие в беспрепятственной приемке представителями детских садов поставляемой продукции.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя.
Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о чиновнице Виктории Переверзевой, ранее уволенной в связи с утратой доверия.