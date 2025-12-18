Трамп в обращении к нации о своих успехах ни разу не упомянул Украину

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рождественском обращении к нации рассказал об "исторических" достижениях своей администрации, но ни разу не упомянул Украину и Венесуэлу.

В начале выступления глава Белого дома заявил, что за 11 месяцев его правления Штаты достигли большего, чем все его предшественники.

"Год назад наша страна была <...> абсолютно мертва, <...> была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев", — отметил он.

По словам Трампа , он унаследовал США в худшем положении за все время их существования и сейчас пытается исправить ситуацию.

"Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны. <...> Они (демократы. — Прим. ред.) вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны", — подчеркнул американский лидер.

Другие заявления Трампа:

Впервые за 50 лет США наблюдают отток мигрантов.

Границы страны защищены как никогда ранее.

Наркотрафик морским путем в Штаты сократился на 94 процента.

По утверждению главы Белого дома, американская армия стала самой могущественной в мире.

Он выступал с речью в течение 20 минут и ни разу не упомянул конфликт на Украине и нарастающую эскалацию в отношениях с Венесуэлой

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

Накануне Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.