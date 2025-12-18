Рейтинг@Mail.ru
Трамп в обращении к нации о своих успехах ни разу не упомянул Украину
05:45 18.12.2025 (обновлено: 08:43 18.12.2025)
Трамп в обращении к нации о своих успехах ни разу не упомянул Украину
Трамп в обращении к нации о своих успехах ни разу не упомянул Украину
РИА Новости
Новости
Обращение Трампа к нации
Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома
РИА Новости
в мире, сша, венесуэла, украина, дональд трамп, такер карлсон, федеральная резервная система сша, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, США, Венесуэла, Украина, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Федеральная резервная система США, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН

Трамп в обращении к нации о своих успехах ни разу не упомянул Украину

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рождественском обращении к нации рассказал об "исторических" достижениях своей администрации, но ни разу не упомянул Украину и Венесуэлу.
В начале выступления глава Белого дома заявил, что за 11 месяцев его правления Штаты достигли большего, чем все его предшественники.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп рассказал, кто будет новым главой ФРС
05:26
"Год назад наша страна была <...> абсолютно мертва, <...> была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев", — отметил он.
По словам Трампа, он унаследовал США в худшем положении за все время их существования и сейчас пытается исправить ситуацию.
"Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны. <...> Они (демократы. — Прим. ред.) вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны", — подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом
05:44
Другие заявления Трампа:
  • Впервые за 50 лет США наблюдают отток мигрантов.
  • Границы страны защищены как никогда ранее.
  • Наркотрафик морским путем в Штаты сократился на 94 процента.
  • По утверждению главы Белого дома, американская армия стала самой могущественной в мире.
Он выступал с речью в течение 20 минут и ни разу не упомянул конфликт на Украине и нарастающую эскалацию в отношениях с Венесуэлой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп за год подписал больше указов, чем за весь первый срок, пишет WP
Вчера, 13:17

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Накануне Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики, призвал Совбез ООН собрать срочное заседание и принять меры для восстановления международной законности.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны
04:45
 
В миреСШАВенесуэлаУкраинаДональд ТрампТакер КарлсонФедеральная резервная система СШАНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
