МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома, ей отказали из-за появившихся публикаций в СМИ, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Продолжая верить указанным лицам, она обратилась в различные банки за кредитованием под залог принадлежащего ей жилого дома, в чем было отказано из-за появившихся публикаций в СМИ. Когда указанные лица перестали ей отвечать в мессенджере, она окончательно убедилась, что это были мошенники, и обратилась с соответствующим заявлением в полицию", - говорится в документе.