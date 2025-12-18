https://ria.ru/20251218/obraschavshajasja-2062848877.html
Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома
Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома - РИА Новости, 18.12.2025
Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома
Певица Лариса Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома, ей отказали из-за появившихся публикаций в СМИ, говорится в определении... РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома, ей отказали из-за появившихся публикаций в СМИ, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Продолжая верить указанным лицам, она обратилась в различные банки за кредитованием под залог принадлежащего ей жилого дома, в чем было отказано из-за появившихся публикаций в СМИ. Когда указанные лица перестали ей отвечать в мессенджере, она окончательно убедилась, что это были мошенники, и обратилась с соответствующим заявлением в полицию", - говорится в документе.