Обезвредившему террориста прохожему собрали более 2,5 миллионов долларов

Раненный во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото

Раненный во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее

© AP Photo / Mark Baker Раненный во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее

ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Обезвредивший одного из нападавших на пляже в Сиднее во время теракта беженец из Сирии Ахмед аль-Ахмед получил более 2,5 миллиона долларов, собранных людьми по всему миру в благодарность за его поступок, сообщил в социальной сети Facebook* известный западный блогер Закери Дерениовски.

Он организовал кампанию по сбору средств на своем сайте.

"Мы собрали тебе 2,5 миллиона долларов", - сказал Дерениовски, вручая аль-Ахмеду чек в больнице, где тот залечивает ранение, полученное во время теракта.

По словам Дерениовски, участие в сборе денег приняли более 43 тысяч человек со всего мира.

"Когда я спасал людей, я делал это от всего сердца", - сказал в ответ аль-Ахмед.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил мусульманина, обезоружившего одного из нападавших во время теракта в Сиднее.

В минувшее воскресенье австралийский портал news.com.au со ссылкой на видео, опубликованное пользователями соцсети X, заявлял, что прохожий обезоружил террориста на пляже в Сиднее. На записи видно, как мужчина отбирает оружие у подозреваемого. По информации портала, прохожим оказался 43-летний продавец фруктов, беженец из Сирии, мусульманин по имени Ахмед Фаит аль-Ахмед. Телеканал 7news уточнил, что аль-Ахмед был сам ранен в результате происшествия.

Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Как сообщила полиция штата, два самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и обезврежены саперами.