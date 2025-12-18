https://ria.ru/20251218/obem-2062982574.html
Герасимов назвал объем иностранного финансирования Украины за четыре года
Объем иностранного финансирования Украины превысил 550 миллиардов долларов за четыре года, из них более 220 миллиардов - военные расходы, сообщил начальник... РИА Новости, 18.12.2025
