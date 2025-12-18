Герасимов назвал объем иностранного финансирования Украины за четыре года

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Объем иностранного финансирования Украины превысил 550 миллиардов долларов за четыре года, из них более 220 миллиардов - военные расходы, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.