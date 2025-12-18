Рейтинг@Mail.ru
Герасимов назвал объем иностранного финансирования Украины за четыре года
17:03 18.12.2025
Герасимов назвал объем иностранного финансирования Украины за четыре года
Герасимов назвал объем иностранного финансирования Украины за четыре года - РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов назвал объем иностранного финансирования Украины за четыре года
Объем иностранного финансирования Украины превысил 550 миллиардов долларов за четыре года, из них более 220 миллиардов - военные расходы, сообщил начальник... РИА Новости, 18.12.2025
украина
валерий герасимов
вооруженные силы рф
украина
Новости
украина, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов назвал объем иностранного финансирования Украины за четыре года

Герасимов: иностранное финансирование Украины превысило 550 млрд долларов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Объем иностранного финансирования Украины превысил 550 миллиардов долларов за четыре года, из них более 220 миллиардов - военные расходы, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Только объем иностранного финансирования за прошедшие четыре года превысил 550 миллиардов долларов, из которых на военные нужды – более 220 миллиардов", - сказал Герасимов.
Он отметил, что страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Зеленский не удержит Украину на плаву без финансирования ЕС, пишет Pais
15 декабря, 13:05
 
УкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
